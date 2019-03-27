Порошенко уготована роль сакральной жертвы

27.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Петр Порошенко наверняка озабочен необходимостью получения гарантий безопасности после выборов или возможностью бегства за границу, поскольку большинство лидеров избирательной гонки обещают ему уголовное преследование за коррупционные деяния на посту президента Украины.

Об этом заявил российский политолог Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масштабная фальсификация выборов на Украине неизбежна, прежде всего потому, что главное действующее лицо Пётр Порошенко сейчас находится в ситуации товарища Саахова из фильма «Кавказская пленница»: «Либо я её веду в ЗАГС, либо она ведёт меня к прокурору», – эта формула полностью описывает положение Порошенко. Если он проигрывает – его ждёт тюрьма, если вовремя не успеет смыться.

Потому что у всех более-менее рейтинговых кандидатов в президенты в программе разбор коррупции, и Порошенко будет козлом отпущения за все годы беззакония и падения Украины в пропасть. Украинскому народу нужна сакральная жертва, которой будет Порошенко, поэтому он понимает: не будет фальсифицировать – ему хана», – добавил эксперт.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв также прогнозирует фальсификации.

«Наблюдателей не пустили, камеры запретили, бюллетеней напечатали столько, сколько они сами даже не знают, потому что неизвестно, сколько избирателей. Летучие отряды нациков сформировали, следовательно, когда придут наблюдатели, то как-то там наблюдать они смогут, но сразу станет некомфортно.

То есть сделано всё, чтобы можно было перевести эти выборы в технологическую фазу. Поэтому кто там чего сегодня говорит – это вообще никому не интересно, а вот технология – это да», – резюмировал нардеп.