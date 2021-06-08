Порошенко угрожает Зеленскому изгнанием в Ростов

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленеко

Новости Украины

Нынешние действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды нарушают основные «европейские ценности» и могут привести к новому госперевороту.

Об этом в ходе съезда парламентской партии «Европейская солидарность» заявил ее лидер и бывший президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда они пытаются повысить налоги, увеличить давление силовиков – мы всё это видели в 2013 году… Что является ключевыми европейскими ценностями, которые чётко обозначены как абсолютно формирующие ЕС? Это верховенство права, свобода и демократия. Мне кажется, это также те ключевые позиции, которые вывели людей на «оранжевую революцию» и на «революцию достоинства».

Сейчас зелёная власть планирует совершить мощную атаку и на верховенство права, и на свободу, и на демократию. Ещё один вызов – это тенденция к авторитаризму и сворачивание демократии. Это угроза тому достоинству, которое наши граждане отстояли во время «революции достоинства».

Опасность правам украинцев, для которых ещё с казацких времён свобода была превыше всего. И этим мы отличаемся от россиян, у которых царь – а у нас гетман», – сказал экс-президент.

Порошенко посоветовал Зеленскому внимательно изучить печальный опыт их коллеги – Виктора Януковича.

«Я прошу очень внимательно выучить опыт Януковича, начиная от захвата Конституционного суда и аж до билетов в Ростов. Что бы вы ни делали на Украине – это всегда заканчивается именно этим», – резюмировал экс-президент.