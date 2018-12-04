04.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Порошенко указал области, которые отойдут к России

Области Украины, в которых Петр Порошенко ввел военное положение, в перспективе вернутся в состав России. Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Он молодец, Порошенко. Он указал те области Украины, которые должны отойти к России. Вот те десять, которыми он руководить не может. Это Новороссия. Это все приграничные. И Чернигов, и Сумы – русские князья из Пскова основали. Какая Украина? Духа ее не было – это был 13 век», – сказал политик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жириновский напомнил, что 20 лет назад выступал противником подписания договора о дружбе с Украиной. А недавно предлагал не продлевать действие соглашения.

«Ровно 20 лет назад в этом зале я просил не ратифицировать договор о дружбе. Теперь перед всем миром Порошенко рвет его. Нас с вами унижает.

Через 20 лет фракция ЛДПР обращается к президенту с предложением не продлевать договор. Опять мы молчим, и теперь Верховная Рада примет решение, и в апреле 2019 года договор перестанет существовать.

В принципе, это хорошо – отменяются все обязательства, вытекающие из этого договора. Самое первое – признание границ», – подчеркнул выступающий.

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