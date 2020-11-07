Порошенко: Украина получит от США комплексы Patriot – кто бы ни победил

07.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Новый президент США, независимо от того, кто будет объявлен победителем, предоставит Украине финансирование и оружие, вплоть до зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Порошенко, итоги выборов не повлияют на поддержку Штатами антироссийского режима на Украине.

«Сейчас же проходили не только выборы президента, а были и выборы в Конгресс, в Сенат. Очень важно, что основные наши друзья в американском Конгрессе были переизбраны. Все, кто традиционно борются за Украину, сегодня представляют американский народ в американском Конгрессе. Мы это очень ценим.

Сейчас новый президент предоставит нам дополнительное оружие, предоставит беспилотники. Мы можем провести переговоры и получить зенитные комплексы Patriot, мы можем, наконец-то, не дать остановить реформы и получить позиции финансирования, поддержку для проведения нашего движения, как это и записано в Конституции по моему предложению, в Европу, в Европейский союз, членства в НАТО…

Независимо от того, кто будет президентом США – и Трамп, и Байден, они являются друзьями Украины. И враг для них один – этот враг Путин. Путин тут точно проиграет, независимо от результатов выборов, а к Украине уже сейчас сформировано такое отношение, что, если не будет ошибок украинского руководства, если не будет дилетантства, и мы воспользуемся окном возможностей, я акцентирую, что уже в 21-м году, после инаугурации мы получим оружие, мы получим финансирование, мы получим новый пакет санкций, и Путину точно это не понравится», – заявил Порошенко.