07.02.2019, Киев, Михаил Рябов
Порошенко украл лозунг у Путина
Лозунги предвыборных билбордов, которые размещает по Украине штаб Петра Порошенко, поразительно напоминает слоганы старой избирательной кампании российского лидера Владимира Путина.
На это обратила внимание киевский юрист Татьяна Монтян, опубликовавшая снимки рекламных щитов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Метки: Выборы президента Украины, Порошенко
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16:12 6 февраляЯнукович о прогулках по Ростову: Как будто я иду в Донецке – «здрасьте-здрасьте»
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17:18 7 февраляВ Киеве паника: «Янукович возвращается в президенты»
17:01 7 февраляГермания и Франция признали, что жители Донбасса все меньше ощущают себя гражданами Украины
16:39 7 февраляGoogle ответил за Крым
16:23 7 февраляКиев наплевал на волю США
15:44 7 февраляВ Москве пообещали скорый конец «украинскому сборищу гопников»
15:11 7 февраляНа Украине прошла акция в поддержку Японии по спору за Курильские острова
14:58 7 февраляБабченко: Буду с «Абрамса» в Москве раздавать тушенку нищим русским за лозунг «Слава Украине»
14:38 7 февраляПротив России возобновился телефонный террор
14:16 7 февраляКоммунисты потребовали правдиво увековечить память Ельцина
13:44 7 февраляТест для Госдумы: Поддержит ли большинство недопущение аферы имени Дерипаски?
13:14 7 февраляВ политику России возвращается аналог Стрелкова
12:59 7 февраляПорошенко украл лозунг у Путина
12:33 7 февраляКарасёв подбадривает «свидомых»: Нас возьмут в НАТО как Турцию!
11:59 7 февраляКремль призвали оставить тщетные надежды о «возвращении всей Украины»
11:51 7 февраляЖириновский сообщил, какие страны войдут в состав России
11:43 7 февраляСтало известно, зачем Россия опять запустила паромы в Крым
11:33 7 февраляТурция устроила для РФ то, что Украина испытывает в Керченском проливе
10:38 7 февраляФранцузы ведут себя по Украине как прохиндеи
9:13 7 февраляМуж певицы Жасмин вступил в антироссийскую игру
8:51 7 февраляСуд по делу «Украина против России» ожидаемо затягивается
8:30 7 февраляРоссия научится самостоятельно делать аналог турбин Siemens
22:16 6 февраляРоссия становится на путь полной адаптации к санкциям
20:49 6 февраляАвтомайданщик сравнил российско-украинские переговоры с изнасилованием
20:31 6 февраляСША готовят для немцев аргумент «судного дня» против «Северного потока-2»
19:37 6 февраляУкраина боится получить статус страны-агрессора
18:50 6 февраляСевастопольские архитекторы раскритиковали проект Ротенбергов
18:38 6 февраля«Заткните бандеровскую сволочь!» – на российском ток-шоу разразился скандал
18:27 6 февраляДерипаска проглотил гангстера от Кеннеди, но намерен бодаться с Зюгановым
17:38 6 февраля«У Зеленского из задницы торчит рука Коломойского»
17:29 6 февраляСША сознательно превращают Украину в зону глобальной нестабильности
16:28 6 февраляСоратница героя Русской весны заявила об угрозе «украинского реванша» в Севастополе
16:03 6 февраляЯнукович сделал неприличное предложение по Крыму
15:47 6 февраляКиселёв заставит одеться нудистов Коктебеля
15:40 6 февраля«Меня кинули, как лоха», – скандал на пресс-конференции Януковича
15:34 6 февраляМоскву призывают сменить власть в Крыму и Севастополе
15:29 6 февраляИстория с Яценюком в Чечне получила продолжение
14:48 6 февраляУкраина превращается в рай для уголовников из России
14:31 6 февраляБелорусские грантоеды слепили вброс о подготовке вторжения на Украину
13:20 6 февраляОгрызко угрожает России ракетной дубиной
13:11 6 февраляКорпорации наращивают темпы разграбления России
12:48 6 февраляЖириновский предложил изолировать часть депутатов Госдумы
12:28 6 февраляИзвестный российский телеведущий признался в нелюбви к Крыму
12:09 6 февраляНа украинском ТВ призвали возобновить подачу воды в Крым
11:05 6 февраляЗатулин: Не признавать победы ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленского
10:54 6 февраляНе признавать итоги выборов на Украине! – Кремль призвали не повторять ошибку
10:51 6 февраляУкраинский адмирал мечтает о «господстве» на Черном и Азовском морях
9:41 6 февраляЛибералы готовят шабаш в Москве
9:20 6 февраляАвтор заявления о длине мужского достоинства поплатилась за Крым на Украине
23:54 5 февраля«Высокоточные удары» – в Москве предложили новый подход в отношениях с Киевом
21:00 5 февраляЧубаров надеется получить украинских моряков через Турцию
20:13 5 февраляТурчинов рассказал, что РФ обложила Украину с шести сторон
19:47 5 февраляСтратегическая российская отрасль перешла под контроль США
19:23 5 февраляОБСЕ не имеет права признавать итоги украинских выборов
19:02 5 февраля«Без Путина Порошенко перестанет существовать»
18:17 5 февраляБелоруссию начали зачищать от русского языка
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