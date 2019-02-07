07.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Лозунги предвыборных билбордов, которые размещает по Украине штаб Петра Порошенко, поразительно напоминает слоганы старой избирательной кампании российского лидера Владимира Путина.

На это обратила внимание киевский юрист Татьяна Монтян, опубликовавшая снимки рекламных щитов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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