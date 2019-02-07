//exit;
07.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Порошенко украл лозунг у Путина

Лозунги предвыборных билбордов, которые размещает по Украине штаб Петра Порошенко, поразительно напоминает слоганы старой избирательной кампании российского лидера Владимира Путина.

На это обратила внимание киевский юрист Татьяна Монтян, опубликовавшая снимки рекламных щитов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]ru

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть