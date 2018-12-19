19.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Порошенко “украл” программу “Свободы”

Президент Украины Петр Порошенко украл программу националистической партии «Свобода» и использует ее пункты в своей деятельности.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-нардеп, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Порошенко и сам стал националистом, но фейковым – работает лишь на камеру и для пиара.

«Украинские политики, и нынешняя власть является олицетворением этого факта, они являются лицемерами и политическими конъюнктурщиками. Все инициативы Администрации президента они являются абсолютно правильными, я бы сказал, националистическими… Их называют такими, которые реализуют программу Всеукраинского объединения «Свобода», программу защиты украинцев», – заявил Мирошниченко.

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