Порошенко умудрился нарушить Конституцию даже в названии своей партии

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Партия «Блок Петра Порошенко» была создана незаконно, сам гарант украинской Конституции нарушает ее базовые принципы и не оправдал надежд, обладая необходимым набором полномочий для изменения страны.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам олигарха, в самом названии партии «Блок Петра Порошенко» лежит несколько нарушений украинского законодательства.

«У нас же парламентско-президентская республика. Первое, что нарушил Порошенко в 14-м году. Он имел право называть партия «Блок Петра Порошенко»? Смотрите, сколько нарушений в одном названии де-факто. То есть блоки запрещены, а он назвал «Блок Петра Порошенко». Но при этом добавил, что это партия. Партия, но на самом деле блок. При запрещении.

Дальше – президент он гарант Конституции. А он имеет право создавать свою партию? А он имеет право участвовать в политической жизни? Может влиять на парламент, на то, как голосовать этой фракции? Давить на фракцию? Вот вам пример первого лица. Он имел возможность все это сделать. Если бы он это сделал, мы жили бы уже в нормальной стране. Но он не оправдал надежды», – заявил Коломойский.