Порошенко умудрился нажиться на аренде телевизоров у самого себя за бюджетный счет

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывшего президента Петра Порошенко уличили в том, что рыночная стоимость аренды мониторов для ситуационной комнаты в администрации президента стоит минимум в 12 раз дешевле, чем стоила государству аренда экс-президентом этого оборудования у самого себя, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие подсчеты произвели журналисты издания КП в Украине.

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“Всего в комнате ( судя по архивному видео) находилось 4 монитора и один большой экран из 6 мониторов. Плюс видеосерверы.

Напомним, все это добро было взято в аренду лично Петром Порошенко. Обзвонили несколько фирм. Аренда такого оборудования за 5 лет должна была вылиться в сумму около 9 миллионов гривен. Если брать интернет-расценки. Для сравнения – покупка всего комплекса, как утверждают наши собеседники, до 20 т. уе. Ну пусть 30, но 50 или даже 100 (все зависит от характеристик серверов).

Но не 320”, – написала в соцсети главред КП в Украине Оксана Богданова.