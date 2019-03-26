Порошенко умудрился переплюнуть Зеленского

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в актёрском мастерстве превосходит профессионального комика Владимира Зеленского, однако даже это уже не поможет ему надолго сохранить власть.

Об этом в эфире YouTube-канала «Povesti» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в патриота Порошенко, это патриот собственного кармана. Он верит в то, что ему выгодно на данный момент. Эта порода людей, которые, будучи молодыми, и на комсомольских собраниях кричали громче всех, когда надо, могли и слезу пустить. То есть это краснобай и лицедей. Зеленский по сравнению с ним – начинающий артист. Поэтому Порошенко в этом плане даст фору всем», – отметил он.

Также, по мнению Андрея Золотарёва, Пётр Порошенко может выиграть выборы только нечестным путём, и то, даже в таком случае, на втором сроке он долго не продержится.

«Победа Порошенко означает куда большую нестабильность, чем победа Тимошенко или Зеленского. Ещё Наполеон Третий говорил о том, можно ли усидеть на штыках и продолжать править страной, когда тебя не принимает более половины населения. У Петра Алексеевича нижайшая общественная легитимность, конфликт с элитами.

Даже если он нарисует себе результат, я допускаю такое, попасть на второй срок он может только с «чёрного хода», это надо понимать. И в этом случае его победа может оказаться пирровой, свой второй срок он рискует не досидеть», – резюмировал эксперт.