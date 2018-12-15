Порошенко усадили в президиуме фейкового «объединительного собора»

15.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Петр Порошенко восседает в президиуме фейкового «объединительного собора», проходящего в храме святой Софии в Киеве, где должно быть принято решение о создании новой церковной структуры с подчинением Стамбулу.

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«Симбиоз комсомольцев и Госдепа должен был породить монстра. А рожает церковную мышь. Два (или даже три) епископа УПЦ – это провал и президента, и Вселенского Патриарха… Уже сейчас можно твёрдо сказать об одном – для Варфоломея это начало конца. Ни одна из первых шести по диптиху Православных Церквей не прислала поздравления», – констатирует киевский обозреватель Руслан Бизяев.

Киевское издание «Страна» со ссылкой на источники сообщает, что прибывшие на мероприятие автокефалистов два архиерея УПЦ МП принесли с собой письменные уведомления еще нескольких епископов, которые под давлением СБУ поставили подпись, будто бы соглашаясь на то, что их будут представлять Александр Драбинко и митрополит Винницкий Симеон.

«Свезённые бюджетники; запуганные священники; допросы и обыски; анонс массовых протестов от посольства США. Это точно объединительный собор Церкви? Так обычно взятие в плен выглядит», – отмечает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Собор по созданию автокефальной церкви напоминает панихиду. Погребальное для рейтинга Порошенко шествие, и вынужденные визиты соболезнования. Торжественная дорога в загробный мир. В окружении бюджетников и силовиков. Треш. Без икон, но с флагами», – резюмирует Лукаш.