29.12.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Порошенко успешно готовит Украину к окончательному разделу

Ставка предвыборного штаба Петра Порошенко на лозунги крайне правых украинских националистов привела к еще большему расколу страны, что зафиксировали социологи.

Об этом с сожалением пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Подойдя к предвыборному году с неутешительными показателями, команда президента приняла решение сформировать ядерный электорат. В результате коалиция БПП и «Народного фронта» успешно реализовала все программные установки партий «Свобода» и «Национальный корпус». Другого ядра то ли не нашли, то ли не искали», – пишет «Зеркало недели».

Такая тактика привела к расколу страны, аналогичному тому, который социологи наблюдали на Украине до потери Крыма и Донбасса.

«Геополитические предпочтения продолжают страну разделять, что особенно заметно при анализе региональных опросов. Причем разделение это за последний год лишь усилилось, что стало следствием работы власти с вышеупомянутым ядром. Да и «средняя температура по палате» не слишком радует — согласно ноябрьскому опросу КМИС, за интеграцию в Евросоюз выступают 50%, против — 30%. К сведению — ровно такие же цифры дало исследование октября 2013 года, но с учетом Донецка, Луганска и Крыма, так что сами понимаете…», – говорится в статье.

Ранее с трибуны Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский хвалил Порошенко за введение военного положения. «Он молодец, Порошенко. Он указал те области Украины, которые должны отойти к России. Вот те десять, которыми он руководить не может. Это Новороссия. Это все приграничные. И Чернигов, и Сумы – русские князья из Пскова основали. Какая Украина? Духа ее не было – это был 13 век», – сказал политик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть