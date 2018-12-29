Порошенко успешно готовит Украину к окончательному разделу

29.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Ставка предвыборного штаба Петра Порошенко на лозунги крайне правых украинских националистов привела к еще большему расколу страны, что зафиксировали социологи.

Об этом с сожалением пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подойдя к предвыборному году с неутешительными показателями, команда президента приняла решение сформировать ядерный электорат. В результате коалиция БПП и «Народного фронта» успешно реализовала все программные установки партий «Свобода» и «Национальный корпус». Другого ядра то ли не нашли, то ли не искали», – пишет «Зеркало недели».

Такая тактика привела к расколу страны, аналогичному тому, который социологи наблюдали на Украине до потери Крыма и Донбасса.

«Геополитические предпочтения продолжают страну разделять, что особенно заметно при анализе региональных опросов. Причем разделение это за последний год лишь усилилось, что стало следствием работы власти с вышеупомянутым ядром. Да и «средняя температура по палате» не слишком радует — согласно ноябрьскому опросу КМИС, за интеграцию в Евросоюз выступают 50%, против — 30%. К сведению — ровно такие же цифры дало исследование октября 2013 года, но с учетом Донецка, Луганска и Крыма, так что сами понимаете…», – говорится в статье.

Ранее с трибуны Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский хвалил Порошенко за введение военного положения. «Он молодец, Порошенко. Он указал те области Украины, которые должны отойти к России. Вот те десять, которыми он руководить не может. Это Новороссия. Это все приграничные. И Чернигов, и Сумы – русские князья из Пскова основали. Какая Украина? Духа ее не было – это был 13 век», – сказал политик