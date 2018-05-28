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Порошенко успешно петляет от народной забавы
Петр Порошенко на может остановить войну на Донбассе, поскольку вынужден считаться с радикалами.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Вадим Карасев.
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«Много внешне и внутриполитических ограничений. Даже если бы президент что-то хотел сделать искренне, есть реальность, с которой он вынужден считаться. Он, может, и хотел бы выполнить Минские соглашения, но в стране слишком много разных оппозиций, которые критикуют его, называя соглашения капитуляцией и заключением похабного мира», – сказал Карасев.
Поэтому пока, считает политолог, политика украинского президента свелась к петлянию.
«Пока он успешно петляет. На Украине есть такая народная забава – собирать Майдан и сбрасывать президента. А он сохраняет пост», – сказал Карасев.
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