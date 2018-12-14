Порошенко устроил для украинской Церкви 1937 год

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Грубо вмешиваясь в своих политических целях в церковные дела президент Украины Петр Порошенко возвратил Украину в 1937 год, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение высказал в своем телеграмм-канале “Православная политика” известный российский консервативный публицист, протоиерей Всеврлрд Чаплин.

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“Украина-2018 стремительно несется к 1937 году. Схвачен СБУ и под конвоем доставляется в Киев митрополит Могилев-Подольский Агапит. Это для того, чтобы не дать иерарху из Винницкой области сказать во всеуслышание, что православная Винничина против завтрашнего фанарско-порошенковского “соборища”, на котором, вероятно, Порошенко попытается продвинуть в дамки своего любимца – митрополита Винницкого Симеона.

А духовенство и миряне выходят к Верховной Раде протестовать против этого разбойничьего “собора”. Выходят по собственной инициативе, без указаний из Киевской лавры, а тем более из Москвы, где, как водится, осторожничают, надеясь, что все “рассосется”.

История повторяется. Простые люди Западной Руси всегда стояли за Православие, даже если правители искали компромиссов”, – пишет он.