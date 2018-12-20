Порошенко устроил предновогоднюю раздачу орденов боевикам “АТО”

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Донецкой области вручил государственные награды боевикам “АТО”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

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В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден капитан, командир танковой роты танкового батальона 1 отдельной танковой бригады оперативного командования «Север» СВ ВСУ Сергей Гаспарян.

“В течение февраля 2015 года капитан Гаспарян выполнял боевые задачи в районе Логвиново Донецкой области в составе экипажа был задействован для огневой поддержки 30 отдельной механизированной бригады. 12 февраля 2015 года в составе трех экипажей 1 отдельной танковой бригады и подразделений 30 отдельной механизированной бригады выдвинулись в сторону Логвиново. При развертывании подразделений в боевую линию выехали 3 танка противника. Умелыми действиями экипажей за считанные секунды танки противника были уничтожены”, – так описывает “подвиги” боевика порошенковская пресс-служба.

Также орденом «За мужество» III степени Порошенко наградил старшего сержанта, главного старшину артиллерийского дивизиона 56 отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Юг» СВ ВСУ Виталия Данилюка.

“Старший сержант с 10 декабря 2016 года по 10 апреля 2017 года, а также с 1 февраля по 25 февраля 2018 года и с 13 мая 2018 года по настоящее время принимает участие в АТО и операции Объединенных сил. С марта 2016 года он осуществлял прикрытие группы разведки и снайперов, которые выполняли задачи в тылу врага. Во время возвращения группы разведки с задания противник открыл огонь из стрелкового оружия по взводно-опорному пункту и группе разведки, старший сержант приказал личному составу расчета спрятаться в блиндаж и готовиться к обстрелу, а сам открыл огонь в сторону противника на поражение, дав возможность личному составу группы разведки и взводного опорного пункта отойти и занять огневые позиции и открыть огонь в ответ. Через некоторое время в трех метрах от укрытия, где он вел бой, произошел взрыв, в результате которого Данилюк получил огнестрельное осколочное ранение”, – говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.