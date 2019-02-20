Порошенко устроил русофобскую распальцовку в ООН

20.02.2019, Нью-Йорк, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз объявил Россию «страной-агрессором», которая якобы оккупировала Донбасс и Крым.

Об этом он заявил в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе, 44 тысячи квадратных километров, 7 процентов территории Украины, включая Крым и восточные районы Донецкой и Луганской областей сейчас оккупированы. Вооруженная агрессия России забрала жизни 13 тысяч человек. Более 28 тысяч человек были ранены. Эта цифра включает также 298 пассажиров рейса MH17, который был сбит в июле 2014 года российскими военными из ракетной системы «Бук».

Более 1 миллиона 800 тысяч жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома вследствие российской агрессии и оккупации. Когда-то мирная жизнь людей в этих регионах превратилась в настоящий ужас, обозначенный страхом и террором. Но они не превратились в волну мигрантов и не создали никаких проблем для наших европейских союзников», – обратился Порошенко к залу, активно жестикулируя и размахивая руками

«На праздники и выходные все телевизионные каналы России транслируют потоки лжи и сфальсифицированных новостей про Украину. Это вранье в частности направлено на население оккупированных территорий, где украинские теле- и радиоканалы блокируются. Это, фактически, государственная машина ненависти, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Украина – это номер один, номер два и номер три в российских ток-шоу. Они рассматривают Украину, как внутренний, а не внешний вопрос», – добавил он.

При этом украинский президент снова обратился к ООН с требованием ввести на территорию Донбасса международных миротворцев, несмотря на наложенное ранее Россией вето.

«Что может сделать международное сообщество относительно России? Например, в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций. Это был правильный и оправданный ход. Возможно, настало время поставить Россию на место, начиная с лишения ее права вето, по крайней мере в тех вопросах, которые касаются российской агрессии против Украины.

Что еще мы могли бы сделать для того, чтобы принести мир в Украину и найти длительное решение в противодействии российской агрессии. Еще в марте 2015 я обратился в Собез ООН с просьбой разместить на территории Украины миротворческую операцию под эгидой ООН. Эта инициатива была заблокирована Российской Федерацией. Она отбросила возможность полноценного привлечения ООН к урегулированию конфликта.

Я до сих пор твердо верю в то, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе», – заявил Порошенко.