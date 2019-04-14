Порошенко устроил сеанс прилюдной политической мастурбации

14.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко сегодня совершил еще одну ошибку, попытавшись сымитировать проведение дебатов, хотя заранее было известно, что фаворит гонки – Владимир Зеленский – на них не явится.

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Как известно, Зеленский предложил Порошенко встретиться на дебатах на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля, в последний день агитации перед вторым туром президентских выборов.

Вероятно, опасаясь получить сокрушительный удар прямо накануне дня голосования, Порошенко настаивал на дебатах 14 апреля, однако Зеленский эту дату отверг.

Несмотря на это, Порошенко явился на стадион именно сегодня. На «Олимпийский» была свезена проплаченная массовка (желающим выдавали наклейки и футболки со слоганом «Порох сила, кокс могила» с намеком на пристрастие Зеленского к кокаину), а обслуживающие пока еще действующего украинского президента телеканалы транслировали шоу.

Ввиду отсутствия Зеленского, мероприятие превратилось в театр одного актера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Порошенко появился на сцене перед стадионом, пританцовывая под музыку и выкрикивая «Слава Украине!».

«Мы никого не боимся, мы делаем все для того, чтобы страна узнала правду, страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и верховного главнокомандующего, который и дальше будет вести нашу страну в Евросоюз и НАТО. И я очень надеюсь, что сегодня тут будет господин Зеленский», – заявил Порошенко, после чего отправился в конференц-зал, куда заранее охрана завела всю аккредитованную прессу.

Украинский «гарант» наигранно выразил надежду, что Зеленский все же приедет на дебаты.

«Я думаю, что сегодня до республиканского стадиона из любой точки Киева можно легко доехать за 40 минут. Давайте договоримся, что 40 минут, даже 45, до 15 часов, мы ждём пана Зеленского. Владимир Александрович, я твёрдо убеждён, что вы сейчас нас смотрите. Вы, надеюсь, уже вернулись из Парижа, отдохнули, и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам», – сказал Порошенко.

Однако президенту пришлось лишь отвечать на каверзные вопросы журналистов, в числе которых была поднята тема о нашумевших рекламных билбордах с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я не прячусь от любых шагов, в том числе и о бордах с Путиным. Я хочу отдельно объявить: я не говорил, не говорю и не боду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским, это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины кроме Порошенко – это его мечта. И поэтому страна нуждается в сильном, опытном, решительном президенте, который имеет доверие народа, добытое на президентских выборах. Потому что Путин умышленно сейчас подвесил вопрос освобождения наших пленных, наших военных. Чего он ждёт? Одной вещи – выборов. Жаждет, чтобы, дай Боже, сменился Порошенко. И эти борды говорят только об одном: мы не дадим господину Путину шансов на его успех», – попытался оправдаться Порошенко.

Также единственный участник «дебатов» заявил, что будет ждать Владимира Зеленского и завтра в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь, дебаты – это не страшно. Я не хочу относиться с высока, нет, это чрезвычайно ответственное действие. Если вы, не дай Бог, сегодня не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится – я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты», – обратился он к оппоненту.

Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла совершенный украинским президентом акт политического самоудовлетворения.

«Кстати, когда Тимошенко пришла на дебаты с Зеленским и Порошенко, а они не явились, – Юля сказала, что «дебать некого», и ушла. Порошенко, таким образом, сегодня дебал сам себя (хотя звучит, конечно, неблагозвучно)», – написала Скабеева в блоге.

Киевская журналистка Анна Стешенко также сообщила об инциденте, который произошел во время визита Порошенко на стадион. Как оказалось, там же присутствовала многочисленная свита и вип-чиновники. Все они собрались в соседнем помещении с пресс-центром, где находились журналисты.

«При попытке снять происходящее в соседнем помещении от пресс-центра, где уже была замечена представитель президента Ирина Луценко, охранник для начала поспешно вывел меня из него, а затем стал верещать: «снимать нельзя, протокольное мероприятие». Потом оно повернулось спиной, закрывая зал для VIP-ов. Как только начала снимать видео, человек «с антенной» вместо мозга ретировался с места», – сообщила Стешенко.