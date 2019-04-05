Порошенко устроил себе “день Нептуна”

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

На полигоне в Одесской области состоялись пуски с ракетного комплекса “Нептун”, который вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передсает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил пока еще президент Украины Петр Порошенко в Facebook.



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Отмечается, что кроме самой пусковой установки продемонстрировали весь мобильный береговой комплекс.

“Противник использует средства радиоэлектронной борьбы, но это создает реальные условия боевого применения ракет. Никаких смягчающих условий”, – рассказал Порошенко.

“Нептун” – комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро “Луч”.

Первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования состоялись 30 января 2018 года. Испытания, при которых проверялись их летные характеристики и работа систем ракеты прошли успешно.