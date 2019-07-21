Порошенко устроил телеклоунаду

21.07.2019, Киев, Игорь Петров

Партия Виктора Медведчука в новой Верховной Раде, получившая второе место по итогам выборов, должна стать изгоем – все силы, прошедшие в новый парламент, должны объявить ей бойкот.

Об этом на пресс-конференции в Киеве посвященной выборам в Верховную раду Украины заявил экс-президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическая задача – не допустить к реальной власти «Оккупационную платформу». Этих путинских марионеток не должно быть ни в правительстве, ни в коалиции. Чтобы мы из правительства не выполняли поставленные Путиным задачи.

Мы не должны этого допустить.

Они должны остаться на маргинесе политической жизни под пристальным вниманием спецслужб. Мы ожидаем, что уже к утру все, кто проходят 5%-ный барьер, отмежуются от партии Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию о неприемлемости сотрудничества с пятой колонной. Так, как это сделала «Европейская солидарность» сейчас», – сказал Порошенко.

Для следящих за украинской политикой очевидно, что Порошенко явно лукавит. Во времена его президентства Медведчук был главным переговорщиком Киева и Москвы, его частному самолету единственному был разрешен прямой перелет в Россию. Кроме того, телеканалы Порошенко активно раскручивали Медведчука, который, по одной из версий, готовился на роль удобного спарринг-партнера на президентских выборах, однако этот сценарий не сработал из-за вступления в игру Владимира Зеленского, который в итоге и выиграл президентскую гонку.