Порошенко уверен, что его поддерживают обе партии в США

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко, комментируя промежуточные выборы в американский Конгресс, прошедшие накануне, заявил о “твердой двухпартийной поддержке Украины в США”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказал, выступая в Дипломатической Академии в Киеве, сообщает пресс-служба Порошенко.

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“Пользуясь случаем, узнав, сколько внимания уделено промежуточным выборам в Конгресс в США, хотел бы четко отметить, что мы очень высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах — и в палате представителей, где большинство взяли демократы, и в Сенате, где большинство взяли республиканцы, и в Администрации, и в Белом доме”, — сказал Президент.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбиралась члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Республиканцы сохранили за собой контроль над Сенатом.

Вместе с тем, демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США — палате представителей.