30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Порошенко уверяет, что перехитрил русских в Минске


Европа продлила антироссийские санкции за якобы невыполнение Москвой Минских договорённостей, подписанных Киевом при президенте Украины Петре Порошенко, против которого вместо благодарности возбудили уголовное дело.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады завил сам Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы поздравить уважаемых коллег с принятием решения, которое сегодня было обнародовано – о продолжении санкций против страны-агрессора РФ, решения, которое было принято Европейским советом, и санкции применяются за невыполнение РФ Минских договорённостей. Именно тех Минских договорённостей за подписание которых действующая власть возбудила против меня уголовное дело», – заявил лидер «Европейской солидарности».

Отметим, что Москва не может выполнять или не выполнять подписанные в Минске соглашения, поскольку речь в них идет об обязательствах Украины и ЛДНР, названных в документе отдельными районами Донецкой и Луганской областей

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