Порошенко уверяет, что перехитрил русских в Минске

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Европа продлила антироссийские санкции за якобы невыполнение Москвой Минских договорённостей, подписанных Киевом при президенте Украины Петре Порошенко, против которого вместо благодарности возбудили уголовное дело.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады завил сам Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы поздравить уважаемых коллег с принятием решения, которое сегодня было обнародовано – о продолжении санкций против страны-агрессора РФ, решения, которое было принято Европейским советом, и санкции применяются за невыполнение РФ Минских договорённостей. Именно тех Минских договорённостей за подписание которых действующая власть возбудила против меня уголовное дело», – заявил лидер «Европейской солидарности».

Отметим, что Москва не может выполнять или не выполнять подписанные в Минске соглашения, поскольку речь в них идет об обязательствах Украины и ЛДНР, названных в документе отдельными районами Донецкой и Луганской областей