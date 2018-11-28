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Порошенко уверяет, что сотни экс-участников “АТО” снова рвутся на фронт
Петр Порошенко посетил 169-й учебный центр Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба администрации украинского президента.
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“Глава государства осмотрел учебный центр, ознакомился с работой нового динамического тренажера – мультимедийного комплекса, который имитирует пребывания в кабине танка Т-64, и пообщался с военными, которые проходят в эти дни учения на полигонах центра, в частности с танкистами. Тренажер позволяет осуществлять одновременную подготовку не только командира и экипажа танка, но и целой танковой роты и воспроизводит очень реалистичные условия боя”, – говорится в сообщении.
ВВ пресс-службе добавили, что Порошенко также было продемонстрировано тренировки подразделений в условиях боя и боевое слаживание танковых подразделений на полосе препятствий. В учебном центре работает школа снайперов, школа танкистов, медицинский центр, сержантского школа, школа общевойсковой подготовки.
«Мы должны сократить период боевого слаживания, ускорить боевую подготовку и обеспечить в соответствии с графиком передислокацию подразделений к границе с Российской Федерацией, где мы ожидаем возможного начала сухопутной агрессии», – сказал Порошенко во время общения с командующим Генерального штаба, министром обороны и командиром части.
«Нам нужно сейчас держать порох сухим. Нам нужно сейчас в любой момент дать отпор агрессору», – добавил Порошенко.
По его словам, кроме штатной численности военных бригад и резерва первой очереди, «мы сегодня имеем уже сотни заявлений участников АТО, готовых немедленно вернуться в свои части и подразделений, использовать свои знания и тот уровень боевой подготовки для того, чтобы защитить страну».
Метки: ВСУ, Порошенко, Черниговщина
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