Порошенко уверяет, что Тмошенко недостойна судить его дебаты с Зеленским

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петру Порошенко не понравилась идея сделать Юлию Тимошенко рефери на его дебатах с лидером гонки Владимиром Зеленским. Он уверяет, что подобная роль была бы унизительной для нее и ее избирателей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Дебаты не являются шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение — это неуважение к политику — Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну», — уверяет Порошенко, передает его пресс-служба.

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«Подобное отношение я считаю недостойным», — добавил Порошенко.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что в четверг вечером на странице команды Зеленского в соцсети Facebook появилось видеообращение кандидата, в котором он предложил занявшей третье место в президентской гонке Тимошенко стать «независимым арбитром» предстоящих дебатов с пока еще действующим главой государства Петром Порошенко.