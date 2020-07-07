Порошенко уверяет, что украинская армия на грани катастрофы

07.07.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине идет сокращение штата ВСУ, солдаты ходят в зимней форме, а на широко разрекламированные новые ракеты нет денег.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, пожалуйста, а почему это мы начали впервые со времен Януковича сокращать штатную численность вооруженных сил Украины? Какого черта мы решили, что можем сокращать десантно-штурмовые войска, подразделения морской пехоты, эскадрильи истребителей… Почему это мы в рамках государственного оборонного заказа не поставили то, что должны были сделать – ракеты, которые были подготовлены в наши времена? Речь идет об «Ольхе», речь идет о крылатых ракетах «Нептун».

На сегодняшний день мы закончили испытания, но, я акцентирую, в государственном оборонном заказе денег на серийное производство и поставку в войска нет. Скажите, пожалуйста, почему мы остановили сотрудничество с США только на «Джавелинах» и получили новую партию «Джавелинов» только тогда, когда нам нужно было переходить уже на «Патриоты», на «Аппачи». Есть еще ряд вопросов. Скажите, пожалуйста, я это сейчас утверждаю впервые в эфире – мы знаем, что у нас на сегодняшний день зимняя форма, не проведено ни одного тендера?», – заявил Порошенко.