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11.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Киев, Пропаганда, Украина
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Порошенко увидел уши «агрессора» в Венгрии и Польше

«Российский агрессор» просочился во все европейские страны для целенаправленных атак на Украину в рамках развязанной им «гибридной войны».

Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил пока что действующий президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подчеркну, что есть внутри Польши силы, которые используют украинский вопрос для внутренней политической ситуации для выборов. Извините, вы просили мне не вспоминать северного соседа, а я вспомню, потому что его уши там абсолютно очевидны. Так же, как очевидны в каждой стране Европы, это целенаправленная политика атаки на Украину, это составляющий элемент гибридной войны, и вы это можете ярко увидеть в Венгрии!» – пожаловался Порошенко.

«Посмотрите, когда сменилась позиция Венгрии – или это было после принятия нашего закона (об образовании – ред.), или после возвращения из Москвы представителей венгерского правительства? Как этому противостоять? Диалогом. И именно потому, когда были общие международные мероприятия, у нас была очень долгая дискуссия с премьер-министром Венгрии Орбаном. Потому что правда с нами», – добавил украинский президент.

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