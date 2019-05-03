Порошенко уволил начальника собственной охраны
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующий указ опубликован сегодня на сайте главы государства.
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«Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления — начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.
Юрий Федоров был назначен начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.
ЦИК 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Владимир Зеленский, получивший 73,22% голосов, Порошенко набрал 24,45%.
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