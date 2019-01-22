Порошенко уже не спасает даже скупка голосов

22.01.2019

Президентские выборы на Украине могут повторить сценарий 2010 года, когда действующий на тот момент президент Виктор Ющенко вообще не попал во второй тур.

Такое мнение во время пресс-конференции в Киеве выразил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, во второй тур однозначно попадает Юлия Тимошенко, а на второе претендуют от трех до пяти человек.

«Это ремейк выборов 2010 года, когда действующий президент может вообще не попасть во второй тур. Пока что команда Порошенко делает практически всё то же, что делала команда Ющенко и, по сути, уверенно идёт тем же путём. Я скептически отношусь к тому, что какая-либо скупка [голосов] может что-то существенно изменить.

Во-первых, потому что для успешной скупки нужна поддержка на местах в виде не только главы райадминистрации, но и наличие местного начальника милиции, а Аваков как раз-таки занимает позицию немного противоположную к президенту и в целом не очень хочет участвовать в его махинациях. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что организовать скупку голосов в отдельно взятом мажоритарном округе возможно, а в рамках всей страны это, мягко говоря, приведёт к саботажу на местах», – убежден Молчанов.