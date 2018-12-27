Порошенко уже ничего не спасает

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко разделил судьбу своего предшественника Виктора Януковича, потеряв поддержку силовых и административных структур страны.

Таким мнением в ходе пресс-конференции «Военное положение, церковный раскол и разрыв большого договора: Украино-российские отношения в 2018 году» поделился политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что официальный Запад отреагировал на провокацию в Керченском проливе, заявив, что выборы на Украине не должны переноситься.

“При том, что все знают, что выборы, если они пройдут, Порошенко проигрывает, для этого не надо быть семи пядей во лбу. Чтобы рассказывать, что есть админресурс, есть одни возможности, другие возможности. Но Порошенко сам выстраивал свою довыборную кампанию, я не могу её даже назвать предвыборной, таким образом, что сейчас на Украине всем понятно, что, если он не вводит военное положение второй раз, а ему ввести во второй раз значительно сложнее, чем в первый», – сказал политолог.

По его мнению, Порошенко не спасает даже админресурс, а потому для него единственный способ сохранить власть – это сорвать выборы.

«Если он не устраивает какую-то серьёзную провокацию, которая позволяет ему вообще отменить выборы, то он выборы проигрывает просто потому, что от него начинают уже сейчас разбегаться люди. То есть и бюрократия, и военные, и силовики, прекрасно знают: если Порошенко идёт на выборы – он выборы проиграл. Он не выиграет потому, что админресурс перейдёт на другую сторону, так же, как он ушёл от Януковича”, – подчеркнул эксперт.

Также политолог заявил, что оппоненты Порошенко проигрывать не намерены, потому что проигрыш для них будет означать потерю всего.

“Противостояние между ними достигло той точки, когда понятно: или я тебя, или ты меня.. И проигравший будет в лучшем случае в тюрьме. То есть это проигрыш уже навсегда. И уже не важно, что потом победитель тоже проиграет, важно что сегодняшний проигравший уже никогда не станет победителем. То есть они будут биться до конца», – резюмировал Ищенко.