Порошенко уже сдал Варфоломею двадцать подворий под «стамбульскую церковь»

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко в качестве мзды за томос сдал Константинопольскому патриарху Варфоломею двадцать подворий под «стамбульскую церковь» на условиях, что они останутся за константинопольским приходом вне зависимости от успеха кампании по автокефалии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о мужестве Митрополита Онуфрия, это всё правда. Но никакого мужества Блаженнейшего не было бы, если бы за этим не стояло почти абсолютное большинство епископов, клира и прихожан. Поэтому мы говорим о мужестве целого православного народа», – заявил Куликов.

«А не раскольников, предавших свою веру», – добавил ведущий Владимир Соловьёв.

«Кроме того, что говорят о конкретной мзде (Варфоломею – ред.), он выторговал 20 подворий стамбульского патриархата на территории Украины. И будет у вас церковь своя, не будет, а подворья туда уже зашли, на каноническую территорию Украинской православной церкви», – отметил политолог, обращаясь к украинскому коллеге.

«Кстати, кто их туда звал? Их туда звал Порошенко! Даже Филарет их туда не звал», – подчеркнул Куликов.