Порошенко в Берлине не удержался и снова обозвал Зеленского

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко заявил, что такие «несистемные» политики, как его конкурент на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский, встречаются в некоторых европейских странах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам их переговоров в Берлине в пятницу.

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«То, что у нас несистемные политики сегодня получают определенные результаты, — это, я думаю, и примеры некоторых европейских стран, и они не являются чем-то особенным», — уверяет Порошенко.

При этом Порошенко дал понять, что не считает себя проигравшим Зеленскому. «Во втором туре есть два кандидата — те, кто прошел во второй тур, и это в том числе и Петр Порошенко. По моему мнению, это выбор украинского народа, который надо уважать», — заявил он.

При этом Порошенко в очередной обозвал Зеленского «виртуальным кандидатом».

Ранее экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграм-канале высмеял слова Порошенко о том, что он уволил губернатора Одесской области МАксима Степанова за якобы низкий рейтинг области.

“Порошенко объяснил вчера увольнение Одесского губернатора тем, что его деятельность привела к уменьшению рейтинга области. Ну так себе. Ты ж не уволился, когда привёл страну к рейтингу Руанды и Габона”, – написал Портнов, обращаясь к пока еще действующему президенту.