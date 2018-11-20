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20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Политика, Пропаганда, Религия, Украина
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Порошенко в Черкассах: украинцы тысячу лет ждали автокефалии

Петр Порошенко во время рабочей поездки в Черкасскую область посетил Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Черкассах, где встретился с митрополитом Черкасским и Каневским УПЦ Софронием, известным своей открытой поддержкой идеи автокефалии украинской Церкви, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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«Хотел бы обратиться к владыке Софронию. Я хотел бы поблагодарить вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который очень любит Черкащину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви – будущее украинской поместной автокефальной православной церкви. Низкий поклон вам и благодарность за ваши труды», – сказал Порошенко.

«И не 27 лет ожидали украинцы этого великого события. И даже не 332 года. А 1030 лет с момента Крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 лет Украина ожидала автокефальной церкви», – разошелся Порошенко во время своего выступления перед общественно-политическим активом Черкасской области.

Он подтвердил, что вопрос автокефалии украинской церкви является сугубо политическим, а не духовным, «потому что это один из ключевых элементов создания государства суверенного, независимого государства Украина».

Напомним, митрополит Черкасский Софроний – один из немногих открытых сторонников идеи Порошенко об автокефалии среди высших иерархов канонической УПЦ.

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