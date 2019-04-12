Порошенко в Германии мечтает о будущих саммитах, а думать надо о будущем в СИЗО – Портнов

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

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“Начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия”, – написал Порошенко.

Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией, на которой он выходит из самолета.

Предположение о том, что Меркель пытается оказать Порошенко предвыборную помощь, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт

в интервью Deutsche Welle назвал домыслом.

“Это решение – за украинскими избирателями, которые во втором туре выберут президентом того, кого сочтут более подходящим для того, чтобы вести их страну в хорошее будущее”, подчеркнул он. И вне зависимости от того, кто им станет, “немецкое правительство будет и далее на стороне реформаторской Украины”, – пообещал представитель канцлера.

Визит Порошенко прокомментировал на своем телеграм-канале бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

“На встрече с канцлером Германии Порошенко сказал, что в ближайшее время проведёт какой-то саммит. Думаю, через неделю саммит можно будет провести в Испании со своими садовниками на вилле, а через две – саммит с адвокатами. А через пару месяцев – третий этап саммита со смотрящими и вертухаями в следственном изоляторе. Саммит скоро будет по возврату украденных активов и по созданию преступной организации”, – написал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко в интервью киевскому “Радио НВ” заявил, что в случае его переизбрания на второй срок он в ближайшее время инициирует заседание саммита в нормандском формате.

“Когда меня переизберут, в первую неделю должно пройти заседание саммита нормандского формата. Россия саботирует и блокирует любые переговоры по поводу Украины. Почему? Потому, что [президент РФ Владимир] Путин стремится, молится, ждет, чтобы кто угодно, лишь бы не Порошенко… На нормандский саммит будут вынесены несколько вопросов. Первый, который должен быть решен немедленно: у России нет никаких оснований дальше затягивать удерживание наших военнопленных. За это будет юридическая ответственность, которую понесет РФ. Есть международная [Женевская] конвенция, и российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими гражданами, украинскими военными. А акт нападения квалифицируется международными юристами как акт военной агрессии против военных кораблей суверенного независимого государства”, – сказал Порошенко.