//exit;
15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Пропаганда, Религия, Украина
Просмотров:

Порошенко в Луцке снова тряс томосом перед электоратом

После заминки, связанной с заданными ему на встрече неудобными вопросами относительно деятельности критикующего власть видеоблогера Анатолия Шария, Петр Порошенко все-таки продолжил свой пропагандистский предвыборный “томос-тур” по областям Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Сегодня Порошенко прибыл в Луцк, где принял участие в благодарственном молебне за получение новосозданной константинопольской митрополии “ПЦУ” томоса от патриарха Варфоломея.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Трансляция мероприятия велась на странице Порошенко в Facebook.


Молебен проходил в принадлежащем “ПЦУ” кафедральном соборе Святой Троицы. Участие в богослужении принимал “почетный патриарх” “ПЦУ” Филарет.

В храме во время службы выставлен для осмотра томос для “ПЦУ”.

Во время общения Порошенко с народом произошел инцидент. Блогера, хотевшего задать гаранту неудобный вопрос, охрана Порошенко оттеснила от толпы и отобрала фотоаппарат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Порошенко хвалится: привез из Турции не только томос, но и боевые ударные беспилотники
Тимошенко сделала ставку на повестку нацистов – Порошенко начал ее догонять
Порошенко приравнял томос от Варфоломея к акту о независимости Украины
Зеленскому предложили застрелиться на похоронах Порошенко
Раскрыта схема Порошенко по использованию солиста «Океана Эльзы»
Порошенко на пару с Филаретом начал «томос-тур» с Ровно
Порошенко похвалил боевика «АТО» за беспощадность к врагу и поздравил с юбилеем
А в остальном, прекрасная маркиза: Порошенко обьявил о преодолении кризиса на Украине
Порошенко отправил ВСУ воевать в Африку
Выяснилось, какую взятку Порошенко заплатил Турции за томос
Охрана Порошенко унизила жителей Западной Украины
Порошенко покупает лояльность силовиков раздачей генеральских должностей
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть