Порошенко в Луцке снова тряс томосом перед электоратом

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

После заминки, связанной с заданными ему на встрече неудобными вопросами относительно деятельности критикующего власть видеоблогера Анатолия Шария, Петр Порошенко все-таки продолжил свой пропагандистский предвыборный “томос-тур” по областям Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Сегодня Порошенко прибыл в Луцк, где принял участие в благодарственном молебне за получение новосозданной константинопольской митрополии “ПЦУ” томоса от патриарха Варфоломея.

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Трансляция мероприятия велась на странице Порошенко в Facebook.





Молебен проходил в принадлежащем “ПЦУ” кафедральном соборе Святой Троицы. Участие в богослужении принимал “почетный патриарх” “ПЦУ” Филарет.

В храме во время службы выставлен для осмотра томос для “ПЦУ”.

Во время общения Порошенко с народом произошел инцидент. Блогера, хотевшего задать гаранту неудобный вопрос, охрана Порошенко оттеснила от толпы и отобрала фотоаппарат.