21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко в очередной раз решил надуть посольство США

Украинский парламент утвердил внесённый президентом законопроект «О национальной безопасности». Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый закон, как и недавнее решение об утверждении Антикоррупционного суда, принимался под давлением Запада. В теории нововведение должно было сделать работу силовых органов Украины более прозрачной.

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Однако украинская верхушка, как и в прошлый раз, попыталась обмануть кураторов из посольства США – под вывеской стремления к стандартам НАТО скрывается еще большее усиление контроля Петра Порошенко над силовиками.

«Этот закон в значительной степени принимался под давлением. Он принят под давлением Запада, которое уже не первый год оказывалось на руководящих лиц и государственные структуры с целью добиться от них реформирования силовых структур, Службы безопасности Украины, по той модели, которая была разработана еще в 2014-2015 годах группой международных экспертов при участии нескольких независимых украинских экспертов. От СБУ в ее работе участвовало 1-2 человека, но на, скорее, пассивных ролях.

Концепция эта была передана Порошенко еще в 2015 году, но он не давал ей хода, поскольку в ней содержался целый ряд требований, которые кардинально расходятся с представлениями высшего руководства страны о роли и функциях СБУ.

Теперь очередь этой реформы подошла. Подошла очередь использовать эту реформу как рычаг давления на Порошенко.

14 июня в Киеве на круглом столе соответствующее заявление сделал господин Мингарелли, который в очень жесткой форме сказал, что должны быть реформирована СБУ что она не должна заниматься антикоррупционой деятельностью и экономическими вопросами, а должна заниматься контрразведкой, борьбой с терроризмом и защитой государственных тайн. Это означат суждение компетенций СБУ на 70% и больше.

И принятие этого закона – это такой же реверанс в сторону Запада, как и принятие закона об антикоррупционном суде. Только это еще более двусмысленный шаг – вроде бы мы принимаем то, что они просят, но работать это никогда не будет. Мы приняли закон в таком виде, который Запад не устраивает. Это такая же игра в кошки-мышки: «вот же, мы приняли», – комментирует «ПолитНавигатору» политолог Павел Рудяков.

«Думаю, что главная цель законопроекта не очередная декларация про курс Украины на вступление в ЕС и НАТО (мы об этом слышим уже много лет), а усиление контроля президента над силовым блоком. Особенно над МВД и СНБО (СБУ и так подчинялось Порошенко). Интересно, что мы видим чёткий тренд на увеличение полномочий президента, при одновременном тренде на ежемесячное понижение рейтинга. И выходит, что чем ниже рейтинг Петра Алексеевича, тем выше его полномочия», – рассуждает политолог Николай Спиридонов.