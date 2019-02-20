Порошенко превратил свое позорное бегство из Крыма в героическую историю украинского лазутчика

20.02.2019, Нью-Йорк, Владимир Гладков

Петр Порошенко на заседании генассамблеи ООН соврал о своем последнем визите в Крым весной 2014 года, когда ему пришлось в сопровождении охраны сбегать на такси от разъяренных участников пророссийского митинга.

С трибуны ООН Порошенко утверждает, будто бы прилетал на полуостров один, без телохранителей, и воочию видел «окруженное российскими военными» здание парламента Крыма.

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«Голосование происходило под дулами автоматов, и это было ни что иное, как часть агрессивных планов России. Я хочу повторить: референдум в марте 2014 года был фальшивкой.

Я сам был этому свидетелем, когда находился в Крыму в конце февраля 2014 года. Я подошел близко к зданию парламента, чтобы поговорить и прекратить этот фарс. Я это сделал сам, без охранников, и собственными глазами увидел, что здание было окружено российскими военными. Это не имело ничего общего ни с демократией, ни со свободным волеизъявлением людей», – заявил он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков предложил установить в Симферополе памятник убегающему Петру Порошенко – как известно, нынешний украинский президент-олигарх весной 2014 года был вынужден спасаться бегством от разгневанных крымчан, прилетев уговаривать их принять государственный переворот на Украине.