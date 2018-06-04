04.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Порошенко – в полном неадеквате

Политолог Денис Денисов язвительно прокомментировал «ПолитНавигатору» детали визита Петра Порошенко в Испанию, где, по данным СМИ, украинский президент владеет виллой, которую рассматривает как «запасной аэродром» на случай необходимости бегства из Украины. Более того, Порошенко уже начал вывоз части своих богатств в Испанию, сообщал ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

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«Оказывается, теперь президент на официальные мероприятия в различные страны, чтобы отдохнуть и посмотреть на свою недвижимость, заодно берет и свою семью.

Но, я думаю, тут интереснее другой аспект этого визита в испанскую столицу. Как мы знаем, состоялся молебен «за мир на Украине» и за получение томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Но парадокс в том, что этот молебен проходил в кафедральном соборе Мадрида. А, как мы знаем, данное религиозное сооружение принадлежит Католической Церкви.

То есть, мир действительно уже перевернулся, потому что президент Украины совершает молебен в католическом храме за отсоединение и создание какой-то мифической Православной Церкви на Украине. А, как мы знаем, легитимная Православная Церковь на Украине уже есть.

Мы сталкиваемся с очередным проявлением зазеркалья, параллельной реальности, которую пытается отстроить украинский глава.

В истории не было примеров подобного мероприятия, когда политический руководитель государства требует в третьей стране, в совершенно другой религиозной юрисдикции, какого-то документа, который может только подорвать внутреннюю ситуацию у себя на родине», – заявил Денисов.