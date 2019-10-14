Порошенко в поздравлении с днём УПА открытым текстом угрожает Зеленскому

14.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Горе тому «капитулянту», который пересечёт жирные красные линии, которые обозначила украинская армия.

Об этом заявил украинский экс-президент Пётр Порошенко в поздравительном обращении по случаю Дня защитника Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Трудно даже представить, еще в 2014 году, когда зеленые человечки уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю – 23 февраля. За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом праздник был правильным», – заявляет Порошенко в пафосном видеоролике.

«Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты. Она выставила для них жирные красные линии, – и горе тому, кто их пересечет.

Искренне поздравляю наших воинов с Днем защитника Украины! Слава Украине!» – добавил экс-президент.

Отметим, что празднование Дня защитника Украины, учреждённого в честь даты создания УПА, в этом году совпадёт с всеукраинским протестным маршем «Нет капитуляции», участники которого называют подписание официальным Киевом формулы Штайнмайера «переходом красной линии».