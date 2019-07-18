Порошенко в Страсбурге аплодировал антироссийской резолюции Европарламента

18.07.2019, Страсбург, Владимир Гладков

Европейский парламент большинством голосов принял «Резолюцию по России, особенно ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими заключенными», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно принятому документу, помимо требований от РФ немедленно освободить всех украинских «политзаключенных», в резолюции отмечается «непризнание Крыма», «осуждение агрессии РФ» и «запрет отмены санкций против РФ пока страна не выполнит всех международных обязательств».



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Примечательно, что на мероприятие прибыл лично экс-президент Украины Пётр Порошенко с супругой и свитой.

«Следующий вопрос на повестке дня – Россия, в частности, ситуация с экологическими активистами и украинскими политическими заключёнными. Мне сообщили, что делегация во главе с Петром Порошенко примкнула к нам сегодня, чтобы взять участие в обсуждении и проголосовать. Потому от имени Европарламента я приветствую украинскую делегацию, желаю продуктивных обсуждений и приятного времени в Страсбурге», – поприветствовали в президиуме украинскую делегацию.

В ходе дебатов европейские представители призывали власти РФ прекратить давление на «мирных демонстрантов», «экологических активистов», освободить задержанных в ходе керченской провокации моряков ВМСУ, также осуждали «давление на крымскотатарское население» в Крыму.

Однако в ходе дискуссии была и ложка дёгтя для Украины и «европейских партнёров».

«Эта резолюция – является частью противостояния между ЕС и США. Фашистский переворот на Украине, который произошёл в 2014 году и с которым соглашается ЕС, эта резолюция пытается скрыть тот факт, что ЕС подливает масла в огонь противостояния вокруг Украины, очень больно видеть, что сейчас ЕС соглашается с ситуацией на Украине и согласовывает свою политику с украинским режимом. Это приведёт лишь к усилению изоляции страны как последствию санкций, например, португальское сельскохозяйственное производство теряет возможности сотрудничества с российской стороной. Нам необходимо работать над достижением мира на европейском континенте», – заявила португальский депутат европарламента Парейра.

Тем не менее, из 627 евродепутатов за резолюцию отдали свои голоса 458, 89 воздержались и 80 проголосовали против. Результатам со своей трибуны бурно радовался экс-президент Украины Пётр Порошенко, которому, кстати, слова так и не дали. Отметим, что вторая поправка, в которой осуждалось возвращение российской делегации в ПАСЕ, была отклонена.

