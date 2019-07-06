Порошенко вернётся во власть благодаря измене командующего «ООС» и за счёт оккупированного Киевом Донбасса

06.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Бывший президент Украины Пётр Порошенко намерен при помощи ВСУ добиться максимального числа голосов для своей партии «Европейская солидарность» на предстоящих 21 июля парламентских выборах.

Об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не оставляет попыток вернуться во власть.

«Через доверенных людей в генштабе ВСУ его представители отправили командующему «ООС» генералу Александру Сырскому указание обеспечить победу партии Порошенко среди военнослужащих «ООС», а также гражданского населения подконтрольных Киеву районов Донбасса», – рассказал Яков Осадчий.

По его словам, за такую помощь, в случае победы партии «Европейская солидарность», генералу обещана должность министра обороны Украины.

«Сырский принял предложение экс-президента, и в данный момент по его указанию под руководством заместителя командующего «ООС» по морально-психологическому обеспечению и гуманитарным вопросам полковника Олега Кудренко проводится активная разъяснительная работа с главами городов и районных администраций. От них требуют содействия в подсчете результатов голосования в пользу партии Порошенко», – отметил представитель оборонного ведомства.