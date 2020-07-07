Порошенко вляпался в скандал из-за поздравления Путина

07.07.2020, Киев, Максим Карпенко

На украинском телевидении поссорились экс-президент Петр Порошенко и представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Предметом спора стал звонок Порошенко президенту РФ Владимиру Путину 12 июня 2014 года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала ICTV Верещук обвинила Порошенко в том, что он поздравил президента РФ с Днем России, который отмечается в эту дату. Порошенко же утверждал, что говорил с Путиным о российских танках, которые якобы зашли на территорию Донбасса.

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«12 июня 14-го года Порошенко высказал решительный протест Путину из-за танков». Это сайт официальный – позиции и сообщения президента. Теперь сайт президента Кремля. 12 июня, что Порошенко поздравил Путина с Днем России.

Я хочу акцентировать – это был пятый день моего президентства, мой первый звонок Путину. И первый звонок касался, в первую очередь, позиций относительно незаконного пересечения государственной границы, которая не контролировалась на то время украинскими вооруженными силами, российских танков. Очень жаль, что госпожа Верещук продемонстрировала мне сайт, который принадлежит выдающемуся деятелю, тогда еще «Партии регионов», а сейчас – ОПЗЖ. УНН – господин Левочкин.

Не пользуйтесь, пожалуйста, источниками информации Кремля, потому что вы так очень быстро дойдете до распятого славянского мальчика», – заявил Порошенко.

«Скажите, пожалуйста, хорошо – я просто не знала, что сайт УНН принадлежит Левочкину, который, как я понимаю, с вами не сотрудничал в правительстве Азарова, вы не знаете, кто это и сегодня это ваш враг. Окей, скажите, пожалуйста, так – 24 канал для вас тоже российский?», – парировала Верещук.

После этого Порошенко стал требовать назвать первоисточник информации, цитируемой украинскими СМИ. Оказалось, что об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Порошенко назвал это информационной войной и призвал читать лишь украинскую прессу.

«Спикер президента Украины официально заявил про цель и содержание разговора с господином Путиным. Я еще раз акцентирую. Но не интересно читать сайты президента, интересно читать сайты Кремля. Вот это, собственно, лицо партии «Слуга народа», – сказал экс-президент.

После этого стороны сошлись в своей нелюбви к России и призвали бороться с «Путиным».

«Мне кажется, что мы должны оставить это за скобками. У нас враг – Путин, мы не можем между собой искать врагов. Если мы таким способом будем решать вопросы, вот так настаивая, так дискредитируя друг друга, манипулируя информацией, перекручивая, неужели, вы думаете, у нас будет желание дальше противостоять?», – заявила Верещук.