Порошенко вмешался во внутривидовую борьбу украинских «оппозиционеров»
Администрация президента Украины Петра Порошенко будет поддерживать ту часть распавшегося Оппозиционного блока, которую возглавляет Юрий Бойко против сторонников Александра Вилкула.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас уже очевидно, что бойковская группа действует, как и Медведчук, скоординированно с действующим президентом. Не были зарегистрированы многие кандидаты, у которых были, хоть и небольшие, но шансы оторвать голоса у Бойко и ослабить его. Симоненко от Компартии зарегистрирован не был, Соловьев от «Разумной силы». «Наш край» и Шахов отказались выдвигаться в президенты. Мне кажется, все это было сделано с помощью власти, чтобы ограничить конкуренцию в пользу бойковской части Оппозиционного блока», – сказал Карасев.
Он полагает, что противостояние частей Оппозиционного блока в ходе предвыборной кампании будет нарастать.
«Уже произошло нападение на Вилкула. Вся интрига впереди. Борьба между двумя частями Оппозиционного блока — Бойко и Вилкулом — будет нарастать, потому что им важно продемонстрировать, кто сильнее», – сказал Карасев.
Метки: Александр Вилкул, Вадим Карасев, Петр Порошенко, Петр Симоненко, Юрий Бойко
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