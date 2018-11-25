Порошенко вновь не решился объявить войну России – нужна только отмена выборов

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Верховной Раде будет предложено ввести военное положение на 60 дней, сообщил секретарь Совбеза Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли», – уточнил Петр Порошенко.

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«А после Дебальцево и Иловайска почему не вводил военное положение? Мало людей погибло или до следующих выборов было далеко?» – язвительно комментирует в своем блоге экс-замглавы президентской администрации Андрей Портнов.

«Каждый украинский офицер должен осознавать, что в случае введения военного положения (да впрочем и без него) верховному главнокомандующему насрать на него и его подчиненных.

И ради сиюминутной политической выгоды он бросит их в котле, в окружении, в море… Не будет никакой помощи, не будет подмоги, не будет поддержки. Спросите у 23 моряков, задержанных в России. Где были ваши авиация, ССО и прочие мифические причиндалы? Не было их. И не будет», – предостерегает «украинских патриотов» российский военкор Александр Коц.

Как ожидается, экстренное заседание Верховной Рады по военному положению спикер Андрей Парубий соберет завтра в 16:00. Сборы парламента пройдут в закрытом для прессы режиме.