26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Вооруженные силы, Выборы, Россия, Украина
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Порошенко вновь не решился объявить войну России – нужна только отмена выборов

Верховной Раде будет предложено ввести военное положение на 60 дней, сообщил секретарь Совбеза Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли», – уточнил Петр Порошенко.

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«А после Дебальцево и Иловайска почему не вводил военное положение? Мало людей погибло или до следующих выборов было далеко?» – язвительно комментирует в своем блоге экс-замглавы президентской администрации Андрей Портнов.

«Каждый украинский офицер должен осознавать, что в случае введения военного положения (да впрочем и без него) верховному главнокомандующему насрать на него и его подчиненных.

И ради сиюминутной политической выгоды он бросит их в котле, в окружении, в море… Не будет никакой помощи, не будет подмоги, не будет поддержки. Спросите у 23 моряков, задержанных в России. Где были ваши авиация, ССО и прочие мифические причиндалы? Не было их. И не будет», – предостерегает «украинских патриотов» российский военкор Александр Коц.

Как ожидается, экстренное заседание Верховной Рады по военному положению спикер Андрей Парубий соберет завтра в 16:00. Сборы парламента пройдут в закрытом для прессы режиме.

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