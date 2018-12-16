Порошенко вообразил, что припер Путина к стенке спутниковыми снимками

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент РФ Владимир Путин отказывается от разговоров с украинским президентом, поскольку ему «нечего ответить».

Об этом во время пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Украины Пётр Порошенко.

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По его словам, Путин не хочет освобождать граждан Украины, осужденных или находящихся под следствием в России.

“Он неоднократно демонстрировал, что это зависит даже не от его политической воли, а от его желания. Захотел – освободил, захотел – нет. И это точно никак не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы, точно не зависит от церкви. Точно не зависит от мировых лидеров, это зависит от одного человека. Когда мы общаемся или нет, когда он имел ту или другую аргументацию – он не освобождал наших заложников», – утверждает украинский президент.

Он также добавил, что после инцидента в Керченском проливе Путин отказался от разговора.

«Когда во время акта агрессии я набрал его для того, чтоб пообщаться, он отказался от общения не из-за предвыборной кампании в Украине. Он отказался потому, что ему было нечего сказать. Вся правда полностью на стороне Украины. И он не ожидал, что нам удастся так быстро собрать доказательства, начиная от спутниковых снимков и заканчивая перехватами, начиная от данных наших партнёров, и заканчивая видео, которое было продемонстрировано всему миру. Он оказался не готовым к такому, и ему было нечего сказать. И в связи с этим он отказался от разговора», – резюмировал Порошенко.