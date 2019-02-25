//exit;
25.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Порошенко вообразил себя Бэтменом

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко пытается показать, что в своей борьбе с российским лидером Владимиром Путиным возвышается над такими мелочами, как внутренние проблемы страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почему Порошенко всё время апеллирует к Путину? На самом деле там технологи тоже не дураки сидят и ему подсказывают. Он как будто хочет стать на один уровень с Путиным. Ему разговаривать в Украине не с кем, у него нет конкурентов. У него есть один враг – это Путин, а конкурентов нет. Я думаю, технологи преследуют целью именно такой месседж подать населению. Внутренние проблемы внутренними проблемами, но мы можем потерять всё – вот, я – Бэтмен, я спасаю Украину! Я один – Капитан Америка!» – заявил Марков.

«При всём уважении к Бэтмену и Капитану Америка, они настолько не разожрутся и столько не выпьют», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, идея проекта «Команда Порошенко», запущенного на волне предвыборной кампании президента Украины, поразительно напоминает «Команду Путина».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть