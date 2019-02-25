Порошенко вообразил себя Бэтменом

25.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко пытается показать, что в своей борьбе с российским лидером Владимиром Путиным возвышается над такими мелочами, как внутренние проблемы страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Порошенко всё время апеллирует к Путину? На самом деле там технологи тоже не дураки сидят и ему подсказывают. Он как будто хочет стать на один уровень с Путиным. Ему разговаривать в Украине не с кем, у него нет конкурентов. У него есть один враг – это Путин, а конкурентов нет. Я думаю, технологи преследуют целью именно такой месседж подать населению. Внутренние проблемы внутренними проблемами, но мы можем потерять всё – вот, я – Бэтмен, я спасаю Украину! Я один – Капитан Америка!» – заявил Марков.

«При всём уважении к Бэтмену и Капитану Америка, они настолько не разожрутся и столько не выпьют», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, идея проекта «Команда Порошенко», запущенного на волне предвыборной кампании президента Украины, поразительно напоминает «Команду Путина».