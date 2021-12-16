Порошенко ворвался в студию парламентского канала и устроил мини-майдан

Новости Украины

Экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко ворвался в студию парламентского телеканала «Рада» и устроил скандал из-за изменения политики вещания медиа.

Инцидент произошёл во время утреннего ток-шоу на канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Порошенко заявил, что обновление вещателя – это преступление, а теперь канал, по его словам, будет подчиняться офису президента . Он начал ходить по студии, загораживая собой ведущих, которые общались с депутатом от «Слуги народа» Даниилом Гетманцевым. Порошенко не стал дожидаться возможности говорить в микрофон и начал митинговать без звукового оборудования.

«Это поле для депутатов, а не для эфиров. Хочу, чтобы плательщики налогов знали, что сейчас незаконно тратятся средства. Это всё коррупционная сделка. Более того, эти указания офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим», – скандалил Порошенко.

«Пётр Алексеевич, не надо так лоббировать «Прямой» и «5 канал», которые вам принадлежат. Не все каналы будут олигархическими», – защищался Гетманцев.

Позже на заседании, которое задержалось из-за разборок вокруг телеканала, депутат «Евросолидарности» Ирина Геращенко продолжила мысль своего шефа.

«Знаете ли вы, что вчера ночью кабинет министров перекинул 13 миллионов гривен с законодательной деятельности Верховной рады Украины, а это наша основная деятельность, на телеканал «Рада»? Я хочу спросить депутатов – вы за это голосовали?

Знаете ли вы, что во время, когда в нашей армии сегодня нет денег на бензин, на дизельное топливо, когда не подняли зарплаты врачам и военным, вы проголосовали за выделение 404 миллионов гривен на постройку этой халабуды на втором этаже, которая теперь называется «студия»? Для того, чтобы там транслировать нижайшего сорта не информацию, а пропаганду», – негодует Геращенко.

С такой позицией «ЕС» солидаризировались партии «Батькивщина» и ОПЗЖ – мол, канал «Рада» не должен транслировать что-либо в ущерб эфиров из заседаний парламента и брифингов. В свою очередь защитники обновления из «Слуги народа» и «Довиры» апеллировали к тому, что телеканал никто не смотрит, и необходимо поддержать «новую концепцию».