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Новости Украины

Россия имеет полное воздушное превосходство, и для того, чтобы наконец уравновесить наступательный потенциал, США необходимо поскорее запустить давно обещанный ленд-лиз на Украину.

Об этом экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских ещё значительное превосходство. И прежде всего, это зенитные ракеты, в том числе, и в зоне нашей контрнаступательной операции, и нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы поставить на Украину ЗРК, самолёты F-16 и A-10, чтобы хотя бы уравновесить наступательный потенциал России. Потому что нам сейчас нечем защищать свои войска от ударов с воздуха. А для этого нам нужно запустить то, что обещали, так называемый ленд-лиз», – сказал украинский экс-президент.

Также он пожаловался на недостаточно эффективные антироссийские санкции.

«Ещё один вопрос – это санкции. Я думаю, вы отлично справляетесь, я помню нашу онлайн-встречу в парламенте, но я недоволен результатами. Потому что нам следует быть более изобретательными. Мы убеждены, что санкции должны носить экстерриториальный характер», – посетовал Порошенко.