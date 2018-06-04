04.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Порошенко возрождает дивизию СС «Галичина»

В связи с ростом сопротивления киевскому режиму на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, командование так называемой ООС приняло решение о формировании бригады территориальной обороны для борьбы с партизанами и нелояльными мирными жителями, которую планируют укомплектовать радикалами из «Правого сектора», а также уголовниками, находящимися сейчас в местах лишения свободы.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преступные действия украинских боевиков на оккупированной ими территории, регулярные убийства мирных граждан в результате обстрелов населенных пунктов, находящихся под временным контролем Киева, вызывают рост ненависти населения к режиму Порошенко и его прихвостням. В этих условиях движение «народных мстителей» в тылу противника набирает обороты.

После переформирования так называемой «АТО» в «операцию оккупационных сил», военно-политическое руководство Украины пришло к выводу, что в нынешнем составе группировка украинских боевиков с трудом может противостоять партизанам.

В связи с этим было принято решение о создании на оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5 тысяч человек.

Интересен состав и задачи этого вооруженного формирования. В настоящее время в Генштабе ВСУ прорабатываются предложения по его комплектованию. На командные должности будут назначаться кадровые офицеры ВСУ с сомнительной репутацией и характеристикой. Рядовые бойцы будут отбираться в других воинских частях, а также планируется привлечь боевиков незаконных формирований, таких как «Правый сектор», и лиц, отбывающих наказания за различные преступления в местах лишения свободы. В частности, агитационная работа по набору «новых контрактников» намечена в колониях и изоляторах Днепропетровской и Харьковской областей», – сообщил Эдуард Басурин.

Заместитель командующего подчеркнул, что данное подразделение, фактически будет заниматься тем же, что и их «знаменитые» идейные предшественники из дивизии СС «Галичина».

«Одной из основных задач этого военизированного «сборища», помимо всех остальных, свойственных подразделениям территориальной обороны, будет проведение поисковых мероприятий «антигосударственных элементов», блокирование районов, с целью их последующей ликвидации. Проще говоря, «зачистки» среди мирного населения, как действовали продажные полицаи и нацисты из дивизии «СС» «Галичина» в годы Великой Отечественной войны», – отметил Эдуард Басурин.