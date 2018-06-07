07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко возвращается на место преступления

Заявления президента Украины Петра Порошенко следует оценивать через призму учебников по криминалистике и уголовной психологии.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский юрист Андрей Портнов.

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“Порошенко заявил, что его тянет на Донбасс и ему нравится посещать зону проведения Операции объединенных сил. «Здесь все проще и ближе к людям», – заявил вчера Порошенко. В связи с этим, я бы не спешил с «остаточным прощаваем советскому прошлому», а иногда использовал бы опыт советской криминалистической науки, хорошо описывающей такие случаи”, – отметил юрист.

“Например, в учебниках по криминалистической психологии авторства Образцова и Богомоловой, видных советских учёных-криминалистов сказано, что «для организованного преступника почти каждое убийство превращается в игру и такой преступник может возвращаться на место преступления, чтобы вновь пережить испытанные здесь ощущения».

Поэтому, думаю, мы должны рассматривать заявления Порошенко не только с точки зрения дешёвого пиара и самолюбования, но и через призму фундаментальных научных исследований, трудов по криминалистике и учебников по уголовной психологии”, – полагает Портнов.