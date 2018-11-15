Порошенко врал: Украина озвучила сенсационные данные по снайперам на Майдане

15.11.2018, Киев, Игорь Петров

В ходе расследования гибели людей в ходе столкновений на Евромайдане 2013-14 года не нашла подтверждений версия об участии представителей российских силовых структур, которым ранее политики в Киеве приписывали роль снайперов, якобы, стрелявших по обеим сторонам конфликта для разрастания хаоса.

«Достоверных данных об участии какой-то конкретной личности, которая могла быть связана с российскими силовиками или с гражданами Российской Федерации – нет», – сказал в комментарии телеканалу «112 Украина» начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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Однако он напомнил о сообщениях СМИ времен Евромайдана – о поставках боеприпасов из России для несостоявшегося разгона участников массовых беспорядков.

«Но есть данные… в ходе расследования проверяются… о влиянии представителей Российской Федерации в целом на события во время Майдана, в том числе поставками гранат и консультациями, и другими действиями которые могли способствовать, в том числе, эскалации конфликта», – сказал Горбатюк.

Напомним, что 18 февраля 2015 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил в руководстве группами снайперов на Майдане помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, пребывавшего в феврале 2014 года в Киеве. Наливайченко сослался на допросы сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», давших «конкретные свидетельства о местоположении иностранных снайперских групп, которые целились и в митингующих… и в сотрудников Министерства внутренних дел».

20 февраля 2015 года аналогичную информацию на вручении наград семьям погибших озвучил президент Украины Пётр Порошенко.

Отметим, что в 2016 году на суде в Москве по делу о госперевороте на Украине бывший глава МВД времен Януковича – Виталий Захарченко заявил, что силовики не могли задержать снайперов на майдане, потому что те находились в здании консерватории и гостиницы «Украина», которые контролировались участниками акций протеста.

А возглавлявший при Януковиче Службу безопасности Украины Александр Якименко в показаниях заявил, что еще до начала переворота у СБУ были сведения о том, что многие радикалы тренируются как на Украине, так и в Прибалтике, Грузии и Польше. Также спецслужбы знали, что будущий глава СБУ Валентин Наливайченко лично патронировал организацию «Тризуб», лидером которой был Дмитрий Ярош.

В 2018 году в эфире израильского русскоязычного телеканала ILand был показан документальный фильм-расследование под названием “Площадь разбитых надежд”, герои которого утверждают, что были причастны к расстрелам на Майдане, а среди координаторов этой провокации могли быть тогдашние лидеры Майдана Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Михэил Саакашвили, а также ряд других лиц.

В ноябре 2017 года итальянский “Canale 5”, входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина “Украина: скрытые истины”. Он встретился с тремя гражданами Грузии К.Нергадзе, А.Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников “Беркута”.