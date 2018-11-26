Порошенко ввел на Украине военное положение. Слово- за Радой

26.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения после конфликта российских и украинских кораблей в Керченском проливе.

Документ опубликован на сайте главы Украины.

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Накануне решение о введении военного положения было согласовано с Советом национальной безопасности страны. Согласно документу, военное положение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать 60 суток — до 25 января 2019 года.

Военное положение может предусматривать особый режим въезда и выезда, комендантский час, досмотр вещей, транспортных средств и проверку документов, контроль за деятельностью СМИ, учреждений и организаций культуры, запрет на проведение выборов, референдумов, акций и массовых собраний, роспуск неугодных партий без решения суда, конфискацию имущества в пользу обороны и трудовую повинность граждан.

Конкретные меры должна обсудить и утвердить сегодня Верховная Рада.