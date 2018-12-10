Порошенко вынудил повторять «унылую какашку»

10.12.2018, Москва, Владимир Гладков

За несколько лет антироссийской риторики внутриукраинский политикум, и западные кураторы Украины стали заложниками злоупотребления «российской агрессией», на которой держится режим Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, как он (Порошенко – ред.) обыграл всех своих конкурентов: они все вынуждены повторять эту унылую какашку: «Да, Россия – агрессор», потому что сами себя за эти пять лет поставили в очень узкий коридор, из которого выйти не могут. Они ж не могут сказать: «Порошенко врёт, войны нет, в Керченском проливе – провокация, Россия – плохая страна, но она не нападает», – заявил Михеев.

«Это сказал Беня Коломойский, но для этого надо было уезжать с Украины», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Более того, Порошенко сыграет американцами. И американцы, и европейцы тоже вынуждены будут это повторить. Они не смогут сказать, что Порошенко наш ставленник на Украине, где демократия, не то что там в России. Я думаю, что и те попадут в ситуацию крайне узкого коридора», – отметил политолог.

«Вопрос в другом: почему на протяжении пяти лет Украина не замечает, что Порошенко, какой бы он ни был, и Россия какая бы ни была, он ворует у вас эти выборы? Вопрос второй – что будем делать мы, когда Порошенко таким вот жульническим образом победит? Что мы будем делать, заявляя, что мы будем уважать выбор украинского народа? На мой взгляд, такие выборы признавать нельзя, но я не уверен, что у нас на это духа хватит», – добавил Михеев.